Афиша Teleprogramma.pro: «Летние балетные сезоны» и бесплатное кино 

Также в августе планируется фестиваль современной электронной музыки Alfa Future People.

И бесплатно покажут кино

В десяти московских парках этим летом по вечерам проходят бесплатные показы советских фильмов, также в хорошую погоду под открытым небом крутят фестивальное кино и мультики. В этой акции участвуют кинозалы в Бабушкинском парке, парке Олимпийской деревни, «Фили», Измайловском, парке Северного речного вокзала, обновленном «Пионере» в парке искусств «Музеон», парке «Красная Пресня», Перовском парке, Саду им. Баумана. Также на этих площадках периодически устраивают интересные встречи с известными людьми, мастер-классы и мероприятия для детей. Репертуар, время сеансов уточняются еженедельно на сайтах парков. В некоторые летние кинотеатры необходима предварительная регистрация на сайте.

Городские парки.

Бесплатно.

«Летние балетные сезоны»

В РАМТе до конца августа идет проект «Летние балетные сезоны». Показывают десять спектаклей мирового балета. Свою версию «Спящей красавицы» представит Национальный классический балет 9, 10, 18 и 26 августа. «Золушка» Сергея Прокофьева будет представлена Театром балета «Арт-Да» 3, 14, 22 августа.

РАМТ

м. «Охотный Ряд», Театральная площадь, 2.

Июль — август.

От 700.

Alfa Future People

На фестивале современной электронной музыки Alfa Future People откроются сразу две новые площадки: Deep-сцена и Trance-сцена. Всего будет работать семь сцен. Фестиваль проводится в шестой раз при поддержке Альфа-Банка. На мероприятии выступят австралийский дуэт Knife Party, израильский диджей и продюсер Borgore, голландский диджей Cesqeaux, EDM-прима Alison Wonderland, бельгийский джампстайл и хардстайл диджей Coone, резидент лучших клубов мира хип-хоп электронщик Carnage, Jeffrey Sutorius также известный как Dash Berlin, нидерландский дуэт SHOWTEK, лидер чартов Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten и многие другие музыканты.

Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List и дуэт Simple Symmetry, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами. Добраться на фестиваль в Нижний Новгород из Москвы удобнее всего на скоростном поезде или на автомобиле по скоростной трассе. На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с бесплатным Wi-Fi, горячим душем и прочими удобствами.

Alfa Future People 2019

Нижегородская область, поселок Большое Козино.

16 — 18 августа. 12.00.

От 4000 руб.