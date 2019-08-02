АФИША Афиша Teleprogramma.pro: «Летние балетные сезоны» и бесплатное кино 
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Афиша Teleprogramma.pro: «Летние балетные сезоны» и бесплатное кино 

Ирина Викторова

Также в августе планируется фестиваль современной электронной музыки Alfa Future People.

И бесплатно покажут кино 

Фото
Фото: КП/Фролов Михаил

В десяти московских парках этим летом по вечерам проходят бесплатные показы советских фильмов, также в хорошую погоду под открытым небом крутят фестивальное кино и мультики. В этой акции участвуют кинозалы в Бабушкинском парке, парке Олимпийской деревни, «Фили», Измайловском, парке Северного речного вокзала, обновленном «Пионере» в парке искусств «Музеон», парке «Красная Пресня», Перовском парке, Саду им. Баумана. Также на этих площадках периодически устраивают интересные встречи с известными людьми, мастер-классы и мероприятия для детей. Репертуар, время сеансов уточняются еженедельно на сайтах парков. В некоторые летние кинотеатры необходима предварительная регистрация на сайте. 

Городские парки. 

Бесплатно. 

«Летние балетные сезоны» 

В РАМТе до конца августа идет проект «Летние балетные сезоны». Показывают десять спектаклей мирового балета. Свою версию «Спящей красавицы» представит Национальный классический балет 9, 10, 18 и 26 августа. «Золушка» Сергея Прокофьева будет представлена Театром балета «Арт-Да» 3, 14, 22 августа. 

РАМТ 

м. «Охотный Ряд», Театральная площадь, 2. 

Июль — август. 

От 700. 

Alfa Future People

Фото
Фото: предоставлено организаторами

На фестивале современной электронной музыки Alfa Future People откроются сразу две новые площадки: Deep-сцена и Trance-сцена. Всего будет работать семь сцен. Фестиваль проводится в шестой раз при поддержке Альфа-Банка. На мероприятии выступят австралийский дуэт Knife Party, израильский диджей и продюсер Borgore, голландский диджей Cesqeaux, EDM-прима Alison Wonderland, бельгийский джампстайл и хардстайл диджей Coone, резидент лучших клубов мира хип-хоп электронщик CarnageJeffrey Sutorius также известный как Dash Berlin, нидерландский дуэт SHOWTEK, лидер чартов Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten и многие другие музыканты. 

Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List и дуэт Simple Symmetry, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами. Добраться на фестиваль в Нижний Новгород из Москвы удобнее всего на скоростном поезде или на автомобиле по скоростной трассе. На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с бесплатным Wi-Fi, горячим душем и прочими удобствами. 

Alfa Future People 2019 

Нижегородская область, поселок Большое Козино. 

16 — 18 августа. 12.00. 

От 4000 руб. 

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