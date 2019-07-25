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Максим Галкин из Юрмалы отправится в концертный тур

Он выступит в Латвии, Литве и России.

Максим Галкин из Юрмалы отправится в концертный тур
Галкин отправляется в концертный тур/globallookpress.com

Юморист и телеведущий Максим Галкин, который с семьей находится в латвийской Юрмале, сообщил в Instagram, что впереди его ждет гастрольный тур по городам Латвии, Литвы, а также России.

«О моих ближайших концертах: Валмиера — 27 июля, Резекне — 28 июля, Паланга — 30 июля, Светлогорск — 1 августа! Жду», — сказал супруг певицы Аллы Пугачевой. Отметим, что первые два города его тура находятся в Латвии. Паланга — в Литве, а Светлогорск в Калининградской области России. Не исключено, что после этого юморист отправится домой в Москву.

Добавим, что уже в течение нескольких недель Максим Галкин вместе с женой и детьми отдыхает в Дзинтари. Это престижный район Юрмалы. Здесь уже не первый год шоумен с женой снимают шикарный особняк. Естественно, на отдых они берут с собой детей — близнецов Гарри и Лизу.

Примадонна ранее признавалась, что только на Рижском взморье может нормально отдыхать и поправлять свое здоровье. Кроме того, в Юрмале живет ее давняя подруга Лайма Вайкуле, с которой они не разлей вода.

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Алла ПугачеваДзинтариЛайма ВайкулеМаксим ГалкинЮрмала

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Максим Галкин из Юрмалы отправится в концертный тур
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