Афиша Teleprogramma.pro: национальное шоу «Кострома» и московский марафон

Также в Москве выступит группа Optimystica Orchestra - символическая сборная петербургского рока.

« Optimystica Orchestra . 8 женщин»

Группа Optimystica Orchestra - символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов «Аквариума», «Ленинграда», «Сплина» и группы Tequilajazzz, которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку. Помогут рокерам замечательные вокалистки, среди которых Ирина Богушевская, Тина Кузнецова, Мариам Мерабова, солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина, актриса Мириам Сехон и поэтесса Татьяна Зыкина.

«Зеленый театр» ВДНХ

м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.

25 июля. 20.00

От 500 рублей.

Столичный марафон: в здоровом парке - здоровый дух

В парках Москвы летом проходит масса развлекательных мероприятий. Но теперь любую прогулку вы можете сделать не только приятной, но и полезной: до конца лета более чем в сорока парках столицы можно бесплатно пройти расширенную диспансеризацию.

Врачи ведут прием в оснащенных современным оборудованием павильонах. Обследование состоит из нескольких этапов: ЭКГ, экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина в крови и другие необходимые обследования, на которые отправит врач после первичного осмотра. В парках установлены аппараты УЗИ, электрокардиографы, есть спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и другое оборудование.

Все результаты вносятся в электронную карту. Если нужны дополнительные обследования, то пациента запишут на прием в поликлинику к профильным врачам. Чтобы пройти обследование, нужен паспорт (копии тоже подойдет) либо водительское удостоверение, если пациент уже прикреплен к одной из городских поликлиник. Московский полис обязательного медицинского страхования необходим тем, кто к поликлинике еще не прикреплен, но имеет регистрацию по месту жительства в столице. Прикрепиться можно будет прямо в павильоне.

Адреса и график приема в парках: www.mos.ru.

Бесплатно.

Национальное шоу России «Кострома»

Русский национальный балет «Кострома» готовит летний проект - 50 артистов, 17 сценических перевоплощений, 600 костюмов, ожившие картинки видеопроекции. Спектакль познакомит с российской историей через знаковые события разных эпох. Одно из центральных мест в шоу занимает сюита «Легенда Севера».

В этом номере программы используются сложные многосоставные костюмы. Это история о девушке, которую отец разлучил с любимым и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, чтобы дева осталась чиста. И она превратилась в Седну, покровительницу морских существ, став божеством, почитаемым охотниками. Костюм Седны выполнен в серебристых тонах, богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы, в нем можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, силуэт дельфина.

Театр «Русская песня»

м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, 14.

24 июля - 15 сентября. ￼ 19.30.

800 – 3000 рублей.