Афиша Teleprogramma.pro: национальное шоу «Кострома» и московский марафон

«Optimystica Orchestra. 8 женщин»
Группа Optimystica Orchestra - символическая сборная петербургского рока, объединившая музыкантов «Аквариума», «Ленинграда», «Сплина» и группы Tequilajazzz, которые, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку. Помогут рокерам замечательные вокалистки, среди которых Ирина Богушевская, Тина Кузнецова, Мариам Мерабова, солистка группы Guru Groove Foundation Татьяна Шаманина, актриса Мириам Сехон и поэтесса Татьяна Зыкина.
«Зеленый театр» ВДНХ
м. «ВДНХ», проспект Мира, 119.
25 июля. 20.00
От 500 рублей.
Столичный марафон: в здоровом парке - здоровый дух
В парках Москвы летом проходит масса развлекательных мероприятий. Но теперь любую прогулку вы можете сделать не только приятной, но и полезной: до конца лета более чем в сорока парках столицы можно бесплатно пройти расширенную диспансеризацию.
Врачи ведут прием в оснащенных современным оборудованием павильонах. Обследование состоит из нескольких этапов: ЭКГ, экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина в крови и другие необходимые обследования, на которые отправит врач после первичного осмотра. В парках установлены аппараты УЗИ, электрокардиографы, есть спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и другое оборудование.
Все результаты вносятся в электронную карту. Если нужны дополнительные обследования, то пациента запишут на прием в поликлинику к профильным врачам. Чтобы пройти обследование, нужен паспорт (копии тоже подойдет) либо водительское удостоверение, если пациент уже прикреплен к одной из городских поликлиник. Московский полис обязательного медицинского страхования необходим тем, кто к поликлинике еще не прикреплен, но имеет регистрацию по месту жительства в столице. Прикрепиться можно будет прямо в павильоне.
Адреса и график приема в парках: www.mos.ru.
Бесплатно.
Национальное шоу России «Кострома»
Русский национальный балет «Кострома» готовит летний проект - 50 артистов, 17 сценических перевоплощений, 600 костюмов, ожившие картинки видеопроекции. Спектакль познакомит с российской историей через знаковые события разных эпох. Одно из центральных мест в шоу занимает сюита «Легенда Севера».
В этом номере программы используются сложные многосоставные костюмы. Это история о девушке, которую отец разлучил с любимым и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, чтобы дева осталась чиста. И она превратилась в Седну, покровительницу морских существ, став божеством, почитаемым охотниками. Костюм Седны выполнен в серебристых тонах, богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы, в нем можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, силуэт дельфина.
Театр «Русская песня»
м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, 14.
24 июля - 15 сентября. ￼ 19.30.
800 – 3000 рублей.