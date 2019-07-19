Афиша Teleprogramma.pro: послушать Успенскую и посетить фестиваль «Свежесть лета»

Также мы приглашаем порыбачить с «Комсомолкой».

Почувствуй «Свежесть лета»

Вход на все мероприятия ежегодного фестиваля «Свежесть лета» бесплатный. Мероприятия пройдут в категориях «музыка», «еда», «спорт» и «красота».

Сюда можно прийти большой компанией и даже прихватить с собой домашних питомцев — развлечение найдется каждому. Весь день в Екатерининском парке будут выступать начинающие музыканты и звезды, вечером пройдет дискотека с участием группы «Премьер-министр», Натальи Гулькиной и других артистов. Гостей ждут йога и спортивные танцы, зумба и футбол, пройдут сразу два чемпионата по футболу — среди детей и многодетных мам. Всех участников ждут призы. Можно будет принять участие в «Кулинарном поединке» на лучшее барбекю.

Стилисты проведут мастер-классы в салоне под открытым небом, будет даже сеанс массажа. Также в программе гонки на мини-автомобилях, аттракционы на батутах, игры и театральные квесты.

Программа фестиваля — на freshfestival.ru.

Екатерининский парк

м. «Достоевская», ул. Большая Екатерининская, 27.

20 июля. 9.00 — 21.00.

Бесплатно.

«Святое семейство»

И летом случаются театральные премьеры. Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Екатерина Вуличенко, Александр Якин, Анна Якунина сыграют этим летом в «не совсем черной комедии» «Святое семейство». Новый спектакль режиссера Романа Самгина по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи о семействе, которое живет праведной жизнью. Но в один момент оно оказывается не таким уж святым… Зрителей ждет виртуозно закрученная интрига.

Театр «Содружество актеров Таганки»

м. «Таганская», ул. Земляной Вал, 76/21.

28 июля. 18, 31 августа. 19.00.

От 750 руб.

Любовь Успенская

Певица недавно напомнила о себе тем, что в свои 65 лет решила стать мамой. Она даже объявление написала о поиске суррогатной мамы для своего будущего ребенка. Коллеги лишь посмеялись над таким заявлением Успенской. Понятно же, что этот пиар-ход конем она сделала в преддверии своего юбилейного тура. А пока «королева шансона» споет «Кабриолет» в Москве.

Крокус Сити Холл, Shore House

м. «Мякинино», 65-66-й км МКАДа.

19 июля. 19.00.

4000 руб.

Порыбачить с «Комсомолкой»

3 августа. Регистрация открыта!

Радио «Комсомольская правда» проводит большой праздник для взрослых и детей в Подмосковье — Фестиваль семейной рыбалки. Это отличный способ совместить любимое хобби и отдых на природе! В парк-отеле «Орловский» на берегу реки Людовны ждут рыбаков, их семьи и гостей фестиваля, чтобы отлично провести время.

С раннего утра участники будут соревноваться в ловле рыбы, а их семьи — отдыхать на природе и болеть за конкурсантов. Помимо рыбалки, всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы, тест-драйвы и множество приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда»! Для детей весь день будет работать анимация.

Регистрация на фестиваль — на сайте fish.kp.ru.

Парк-отель «Орловский»

Московская обл., Ленинский р-н, д. Богданиха.

3 августа. С 5.00.

Бесплатно (гость), 2000 руб. (для участников конкурса).

Проникнуться классической музыкой

Фортепианный фестиваль SOUND UP forte объединит представителей разных музыкальных направлений. Прозвучит академическая, электронная, экспериментальная и даже поп-музыка. Фестиваль пройдет в формате диалога между героями академической сцены и электронной музыки. К примеру, пианисты Михаил Дубов и Владимир Иванов-Ракиевский проведут экскурс по метаморфозам, произошедшим с фортепианной музыкой во второй половине XX века, исполнив сочинения в диапазоне от Филиппа Гласса до Hauschka.

Новая Третьяковка

м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10.

25 июля. 20.00.

2500 руб.