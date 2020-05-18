«Подожжет в сауне веточку и задохнется»: Борисова считает, что с Волочковой случится беда

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что балерине Анастасии Волочковой надо срочно оказывать помощь. Она считает, что танцовщица спивается.

«Чести и достоинства у Анастасии давно нет. Они давно пропиты. У нее опухшее лицо. Мешки алкоголицы под глазами. Лицо все время красное. Она – алкоголик, зависимый человек. Ей надо принимать какое-то решение. Она может набухаться и пойти в сауну. Подожжет веточку и задохнется. И все ведь закончится». Дана Борисова

По словам Борисовой, беда с Волочковой может случиться в ближайшие месяцы. И все, кто смеялись поймут, что произошло непоправимое.

«Она никогда не признается, что у нее проблемы. Будет все время говорить, что пьет бокал вина раз в неделю. Она может и перед тренировкой позволить себе выпить. Для настроения постоянно пьет. Есть хороший центр на Самуи. Возьмем ее бесплатно. Надо ей ехать в Таиланд на лечение. Я постоянно наблюдаю ее сторисы в соцсетях пьяные. Это юмор круче Петросяна. Она раньше была одной из самых красивых женщин, но сейчас ее время прошло. Если она хочет со мной судиться за мои слова, то я не против. Встретимся в суде», — сказала Борисова.