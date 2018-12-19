Новогодняя мода для беременных: Виктория Лопырева снялась в платьях от бренда Инны Жирковой

Супруга футболиста Юрия Жиркова показала модницам свою новую коллекцию от модного бренда MiloMilo. Одной из моделей стала телеведущая Виктория Лопырева, которая совсем недавно рассекретила интересное положение.

«В новогодний лукбук MiloMilo, для которого снялись Виктория и Инна, вошли вечерние платья, коктейльные наряды, брючные костюмы различных оттенков, одним словом, все то, в чем любая, даже беременная девушка с комфортом сможет встретить приближающийся Новый год», — прокомментировали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе модного бренда.

Коллекция новогодних нарядов бизнес-вумен и многодетной матери очень разнообразна. Например, есть варианты классического черного цвета, которые придутся по душе каждой девушки.

Жиркова явно не любит скучные модели, поэтому классику разбавляют шикарные мерцающие ткани или асимметричные силуэты.

Одно из таких платьев пришлось по душе и беременной Лопыревой. Оно экстремальной короткой длины, модного фасона oversize с широкими рукавами.

Яркие цвета Жиркова гармонично сочетает с лаконичными силуэтами. Если костюм без открытых вырезов и пайеток, то он непременно будет насыщенного небесного оттенка.

Если платье-комбинация, то оно будет красным или расшитым бусами.

Бренд Жирковой представил и экстравагантные наряды. Например, белоснежный комбинезон со шлейфом из летящей ткани, украшенный перьями.

В целом, коллекция Жирковой отвечает модным мировым тенденциям. Дизайнеры хотят, чтобы в этот Новый год модницы сверкали в нарядах из пайеток и светились в блестящих тканях.