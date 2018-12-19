Новый год-2019 Новогодняя мода для беременных: Виктория Лопырева снялась в платьях от бренда Инны Жирковой
Новый год-2019

Новогодняя мода для беременных: Виктория Лопырева снялась в платьях от бренда Инны Жирковой

Анастасия Морылева

Телеведущая остановила свой выбор на нарядах, которые подчеркивают интересное положение

Супруга футболиста Юрия Жиркова показала модницам свою новую коллекцию от модного бренда MiloMilo. Одной из моделей стала телеведущая Виктория Лопырева, которая совсем недавно рассекретила интересное положение.

«В новогодний лукбук MiloMilo, для которого снялись Виктория и Инна, вошли вечерние платья, коктейльные наряды, брючные костюмы различных оттенков, одним словом, все то, в чем любая, даже беременная девушка с комфортом сможет встретить приближающийся Новый год», — прокомментировали порталу Teleprogramma.pro в пресс-службе модного бренда.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
В новогодней коллекции Инны Жирковой множество красивых нарядов.
Фото: Диляра Зи

Коллекция новогодних нарядов бизнес-вумен и многодетной матери очень разнообразна. Например, есть варианты классического черного цвета, которые придутся по душе каждой девушки.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Инна Жиркова в черном платье асимметричного силуэта.
Фото: Диляра Зи

Жиркова явно не любит скучные модели, поэтому классику разбавляют шикарные мерцающие ткани или асимметричные силуэты.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Инна Жиркова в платье собственного бренда MiloMilo.
Фото: Диляра Зи

Одно из таких платьев пришлось по душе и беременной Лопыревой. Оно экстремальной короткой длины, модного фасона oversize с широкими рукавами.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Маленькое черное платье никогда не потеряет своей актуальности.
Фото: Диляра Зи

Яркие цвета Жиркова гармонично сочетает с лаконичными силуэтами. Если костюм без открытых вырезов и пайеток, то он непременно будет насыщенного небесного оттенка.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Брючные костюмы в этот Новый год имеют место быть.
Фото: Диляра Зи

Если платье-комбинация, то оно будет красным или расшитым бусами.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Многие звезды в этом году отдают предпочтение красному цвету.
Фото: Диляра Зи

Бренд Жирковой представил и экстравагантные наряды. Например, белоснежный комбинезон со шлейфом из летящей ткани, украшенный перьями.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Белый цвет всегда создает ощущение праздника.
Фото: Диляра Зи

В целом, коллекция Жирковой отвечает модным мировым тенденциям. Дизайнеры хотят, чтобы в этот Новый год модницы сверкали в нарядах из пайеток и светились в блестящих тканях.

Беременная Виктория Лопырева в платьях для Нового года
Блестящие ткани в этом году в тренде.
Фото: Диляра Зи
Тэги:
#модазвездный стиль

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Инна Жиркова и Виктория Лопырева в праздничных платьях для Нового года. Фото: Диляра Зи Диляра Зи

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Новогодняя мода для беременных: Виктория Лопырева снялась в платьях от бренда Инны Жирковой
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