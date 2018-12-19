Новогодний стол по … правилам года Свиньи
«Не всем нравится Новый год, - говаривала Фаина Раневская. – Вот мандарины его, пожалуй, не любят». Список тех, для кого этот праздник не очень хорош, можно продолжить. И первая в нем – свинья.
«Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу… Зато на Рождество — свинину, все.
Но как же нам быть в год Свиньи, когда, казалось бы, обижать это животное не хотелось бы. Просто вспомним, что любят хрюшки. Это несомненно чечевица – излюбленный корм для поросят.
Еще, как известно свинья прекрасно разбирается в апельсинах. Ну, а там, где не обойтись без мяса, используем говядину. Ведь год коровы еще не скоро. Будет и на ее улице праздник.
Меню
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Салат из квашеной капусты с ананасом и апельсинами
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Телячьи ребра
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Теплый салат из чечевицы
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Фруктовый салат
Как и к любому празднику, продукты разумно покупать заранее, так чтобы в один день себя не нагружать беготней по магазинам и приготовлением праздничных блюд. Консервы, бакалею можно купить на несколько дней, — с ними точно ничего не случится.
Список продуктов на все блюда (на 4-6 порций)
Мясо
- 8 телячьих ребер
Молочная продукция
- 150 г нежирной сметаны
- 300 г натурального йогурта
- 100 г сыра (фета, или горгонзола)
Овощи, зелень
- 300 г квашеной капусты
- Чеснок
- Красный острый перец
- Красный лук
- Кинза
- Зеленый лук
- Укроп
Фрукты, орехи
- 4 апельсина
- 2 лимона
- 150 г винограда без косточек
- 200 клубники
- 100 голубики
- 1 банан
- 2 киви
- Грецкие орехи (по желанию)
Консервы
- Консервированные ананасы (маленькая баночка)
- 80 г вяленых помидоров
Бакалея, мед, растительное масло
- Сахар
- Соль
- Коричневая чечевица
- Мед
- Оливковое масло
Приправы
- 100 мл соевого соуса
- 2 ч. ложки дижонской горчицы
- Красный винный уксус
- Черный перец горошком
30 декабря
Заранее подготовить ребра для запекания — замариновать.
- Стручок красного перца разрезать вдоль пополам, удалить семена и перец мелко нарезать.
- Отжать сок из лимона.
- Чеснок продавить через пресс.
- Приготовить маринад из меда, дижонской горчицы, соевого соуса, сока лимона, черного свежемолотого перца, соли, красного острого перца, чеснока.
- Ребра разрезать.
- Обмазать ребрышки маринадом и оставить на на ночь.
31 декабря
В спокойном режиме, во второй половине дня, заняться подготовкой праздничного стола.
- Приготовить салат из квашеной капусты с ананасами и апельсинами, но не заправлять сметаной. Это нужно сделать непосредственно перед подачей на стол. Убрать салат в холодильник.
- Сделать фруктовый салат и так же, не заправляя, убрать в холодильник.
- Достать замаринованные ребра.
- Рассчитать по времени, когда будете подавать горячее на стол и поставить ребра запекаться в духовку.
- Пока запекаются ребра, приготовить теплый салат из чечевицы.
Салат из квашеной капусты с ананасом и апельсинами
Что нужно:
- 2 апельсина
- 200 г консервированных ананасов
- 300 г квашеной капусты
- 150 г нежирной сметаны
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 1 ст. ложка сахара
- Соль, молотый черный перец по вкусу
- 5 шт. очищенных грецких орехов (по желанию)
- Два апельсина очистить ножом, срезать кожуру и белую часть – до мякоти.
- Острым ножом вырезать мякоть между пленками и нарезать на некрупные кусочки. Сок собирать в миску.
- С половины третьего апельсина с помощью мелкой терки снять цедру. А сам апельсин разрезать пополам и отжать сок.
- Ананас откинуть на ситечко. Если ананас консервированный колечками, нарезать на кусочки.
- Смешать капусту, апельсин и ананас.
- Йогурт смешать с лимонным и апельсиновым соком, добавить апельсиновую цедру, соль, сахар, перец и перемешать.
- Заправить салат йогуртом. По желанию посыпать рубленными грецкими орехами.
Телячьи ребра
Как не перебрать в новогоднюю ночьКаждое утро по будням на Первом канале Елена Малышева и ее коллеги-врачи в программе «Жить здорово!» дают телезрителям полезные советы: как правильно обустроить свой дом, какие продукты полезны, а какие вредны, как предупредить многие заболевания, то есть как жить не только здо´рово, но и здоро´воЧто нужно:
- 8 телячьих ребер
- 100 мл соевого соуса
- 2 ч. ложки меда
- 2 ч. ложки дижонской горчицы
- 1 лимон
- 1 острый красный перец
- 1 ч. ложка соли (без верха)
- 2 зубчика чеснока
- Черный свежемолотый перец
Что делать:
- Стручок красного перца разрезать вдоль пополам, удалить семена и перец мелко нарезать.
- Отжать сок из лимона.
- Чеснок продавить через пресс.
- Приготовить маринад из меда, дижонской горчицы, соевого соуса, сока лимона, черного свежемолотого перца, соли, красного острого перца, чеснока.
- Ребра разрезать.
- Обмазать ребрышки маринадом и оставить на 2-3 часа или на ночь.
Духовку разогреть до 150 градусов.
Перед запеканием за 2-3 часа ребра достать из холодильника — согреться до комнатной температуры.
- Форму для запекания выстелить фольгой, уложить ребра вместе с маринадом. Накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Готовить 3-3,5 часа.
Подавать с картошкой, тушеной квашеной капустой или чечевицей.
Теплая чечевица с сыром и вяленными помидорами
Что нужно:
- 300 г коричневой чечевицы
- 80 г вяленых помидоров
- 100 г красного лука
- 100 г сыра фета или горгонзола
- 50 мл оливкового масла
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- 2 зубчика чеснока
- Кинза, зеленый лук, укроп
- Соль, перец по вкусу
Салат получается теплым. Но можно есть его и теплым, и холодным.
- Лук нарезать перьями и полить уксусом.
- Отварить чечевицу в подсоленной воде — 20-25 минут. Воду слить и чечевицу добавить к луку. Немного остудить.
- Чеснок раздавить прессом.
- Зелень мелко нарубить.
- Смешать все подготовленные ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Полить маслом, перемешать.
- Помидоры промокнуть от масла и нарезать соломкой.
- На салат положить сыр, нарезанный кубиками и вяленные помидоры.
Фруктовый салат с апельсинами
Что нужно:
- 150 г винограда без косточек
- 200 клубники
- 100 голубики
- 2 апельсина
- 1 банан
- 2 киви
- 300 г натурального йогурта
- Виноград разрезать на половинки.
- Апельсин очистить от пленок и нарезать на небольшие кусочки.
- Клубнику разрезать пополам или на четвертинки.
- Банан очистить и нарезать кружками.
- Киви очистить и нарезать кубиками.
- Смешать все фрукты, перед подачей полить йогуртом.