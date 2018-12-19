Новый год-2019 Новогодний стол по … правилам года Свиньи
Новый год-2019

Новогодний стол по … правилам года Свиньи

Ольга Сюткина

«Не всем нравится Новый год, - говаривала Фаина Раневская. – Вот мандарины его, пожалуй, не любят». Список тех, для кого этот праздник не очень хорош, можно продолжить. И первая в нем – свинья.

«Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу… Зато на Рождество — свинину, все.

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Но как же нам быть в год Свиньи, когда, казалось бы, обижать это животное не хотелось бы. Просто вспомним, что любят хрюшки. Это несомненно чечевица – излюбленный корм для поросят.

Еще, как известно свинья прекрасно разбирается в апельсинах. Ну, а там, где не обойтись без мяса, используем говядину. Ведь год коровы еще не скоро. Будет и на ее улице праздник.

Меню

Год Свинки
Год Свинки

  • Салат из квашеной капусты с ананасом и апельсинами

  • Телячьи ребра

  • Теплый салат из чечевицы

  • Фруктовый салат

Как и к любому празднику, продукты разумно покупать заранее, так чтобы в один день себя не нагружать беготней по магазинам и приготовлением праздничных блюд. Консервы, бакалею можно купить на несколько дней, — с ними точно ничего не случится.

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Фрукты и овощи за два-три дня. Мясо, зелень — за день-другой. Ну и вообще, при покупках следуют обращать внимание на срок хранения.

Список продуктов на все блюда (на 4-6 порций)

Мясо

  • 8 телячьих ребер

Молочная продукция

  • 150 г нежирной сметаны
  • 300 г натурального йогурта
  • 100 г сыра (фета, или горгонзола)

Овощи, зелень

  • 300 г квашеной капусты
  • Чеснок
  • Красный острый перец
  • Красный лук
  • Кинза
  • Зеленый лук
  • Укроп

Фрукты, орехи

  • 4 апельсина
  • 2 лимона
  • 150 г винограда без косточек
  • 200 клубники
  • 100 голубики
  • 1 банан
  • 2 киви
  • Грецкие орехи (по желанию)

Консервы

  • Консервированные ананасы (маленькая баночка)
  • 80 г вяленых помидоров

Бакалея, мед, растительное масло

  • Сахар
  • Соль
  • Коричневая чечевица
  • Мед
  • Оливковое масло

Приправы

  • 100 мл соевого соуса
  • 2 ч. ложки дижонской горчицы
  • Красный винный уксус
  • Черный перец горошком

30 декабря

Заранее подготовить ребра для запекания — замариновать.

  1. Стручок красного перца разрезать вдоль пополам, удалить семена и перец мелко нарезать.
  2. Отжать сок из лимона.
  3. Чеснок продавить через пресс.
  4. Приготовить маринад из меда, дижонской горчицы, соевого соуса, сока лимона, черного свежемолотого перца, соли, красного острого перца, чеснока.
  5. Ребра разрезать.
  6. Обмазать ребрышки маринадом и оставить на на ночь.

31 декабря

В спокойном режиме, во второй половине дня, заняться подготовкой праздничного стола.

  1. Приготовить салат из квашеной капусты с ананасами и апельсинами, но не заправлять сметаной. Это нужно сделать непосредственно перед подачей на стол. Убрать салат в холодильник.
  2. Сделать фруктовый салат и так же, не заправляя, убрать в холодильник.
  3. Достать замаринованные ребра.
  4. Рассчитать по времени, когда будете подавать горячее на стол и поставить ребра запекаться в духовку.
  5. Пока запекаются ребра, приготовить теплый салат из чечевицы.

Салат из квашеной капусты с ананасом и апельсинами

Чистка апельсина

Что нужно:

  • 2 апельсина
  • 200 г консервированных ананасов
  • 300 г квашеной капусты
  • 150 г нежирной сметаны
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 1 ст. ложка сахара
  • Соль, молотый черный перец по вкусу
  • 5 шт. очищенных грецких орехов (по желанию)

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Что делать:

  1. Два апельсина очистить ножом, срезать кожуру и белую часть – до мякоти.
  2. Острым ножом вырезать мякоть между пленками и нарезать на некрупные кусочки. Сок собирать в миску.
  3. С половины третьего апельсина с помощью мелкой терки снять цедру. А сам апельсин разрезать пополам и отжать сок.
  4. Ананас откинуть на ситечко. Если ананас консервированный колечками, нарезать на кусочки.
  5. Смешать капусту, апельсин и ананас.
  6. Йогурт смешать с лимонным и апельсиновым соком, добавить апельсиновую цедру, соль, сахар, перец и перемешать.
  7. Заправить салат йогуртом. По желанию посыпать рубленными грецкими орехами.

Телячьи ребра

Телячьи ребра

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Что нужно:

  • 8 телячьих ребер
  • 100 мл соевого соуса
  • 2 ч. ложки меда
  • 2 ч. ложки дижонской горчицы
  • 1 лимон
  • 1 острый красный перец
  • 1 ч. ложка соли (без верха)
  • 2 зубчика чеснока
  • Черный свежемолотый перец

Что делать:

  1. Стручок красного перца разрезать вдоль пополам, удалить семена и перец мелко нарезать.
  2. Отжать сок из лимона.
  3. Чеснок продавить через пресс.
  4. Приготовить маринад из меда, дижонской горчицы, соевого соуса, сока лимона, черного свежемолотого перца, соли, красного острого перца, чеснока.
  5. Ребра разрезать.
  6. Обмазать ребрышки маринадом и оставить на 2-3 часа или на ночь.
    Духовку разогреть до 150 градусов.
    Перед запеканием за 2-3 часа ребра достать из холодильника — согреться до комнатной температуры.
  7.  Форму для запекания выстелить фольгой, уложить ребра вместе с маринадом. Накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Готовить 3-3,5 часа.
    Подавать с картошкой, тушеной квашеной капустой или чечевицей.

Теплая чечевица с сыром и вяленными помидорами

Салат из чечевицы с горгонзолой

Что нужно:

  • 300 г коричневой чечевицы
  • 80 г вяленых помидоров
  • 100 г красного лука
  • 100 г сыра фета или горгонзола
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 ст. л. красного винного уксуса
  • 2 зубчика чеснока
  • Кинза, зеленый лук, укроп
  • Соль, перец по вкусу

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Что делать:

Салат получается теплым. Но можно есть его и теплым, и холодным.

  1. Лук нарезать перьями и полить уксусом.
  2. Отварить чечевицу в подсоленной воде — 20-25 минут. Воду слить и чечевицу добавить к луку. Немного остудить.
  3. Чеснок раздавить прессом.
  4. Зелень мелко нарубить.
  5. Смешать все подготовленные ингредиенты, посолить и поперчить по вкусу. Полить маслом, перемешать.
  6. Помидоры промокнуть от масла и нарезать соломкой.
  7. На салат положить сыр, нарезанный кубиками и вяленные помидоры.

Фруктовый салат с апельсинами

Фруктовый салат с апельсинами
Фруктовый салат с апельсинами

Что нужно:

  • 150 г винограда без косточек
  • 200 клубники
  • 100 голубики
  • 2 апельсина
  • 1 банан
  • 2 киви
  • 300 г натурального йогурта

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Что делать:

  1. Виноград разрезать на половинки.
  2. Апельсин очистить от пленок и нарезать на небольшие кусочки.
  3. Клубнику разрезать пополам или на четвертинки.
  4. Банан очистить и нарезать кружками.
  5. Киви очистить и нарезать кубиками.
  6. Смешать все фрукты, перед подачей полить йогуртом.
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