Пять причин смотреть новый сезон «Милиционера с Рублевки»

20 июня в 21:00 на ТНТ стартует продолжение комедии «Милиционер с Рублевки». Рассказываем, почему второй сезон вышел даже лучше первого.
Главный герой — знакомый по оригинальному сериалу Владимир Яковлев, которого вместо Сергея Бурунова играет Артем Сучков. Первый сезон рассказал нам, как Яковлев делал свои первые шаг в рублевском ОВД, когда на дворе был 1994 год. Теперь «Милиционер» переместился в 1995-й, Володя стал опытнее, и хоть он все ещё довольно зелен, Яковлев убежден, что за год он стал брутальнее, круче и краше. Естественно, комедия от этого только выиграла…
А ниже еще пять причин, почему второй сезон «Милиционера» стал смешнее, драйвовее и интереснее.
Еще больше отсылок к ностальгии 90-х
«Милиционер с Рублевки» — все тот же слепок всего ностальгического, что мы помним из 90-х. Если в первом сезоне сценарист Илья Куликов и Ко вспоминали «Горбушку», малиновые пиджаки и МММ, то теперь на дворе 1995-й. Рублевка все еще не обросла элитными домами, но Володя уже начинает встречать зажиточных людей на улицах своего района.
Попутно он распутывает дела, в которых фигурируют магазины на диване, DOOM, реслинг и многое другое. Каждая серия затрагивает знаковое явление 90-х, и это не только абсурдное расследование, в котором Яковлев и Гудкова проявляют одновременно и лучшие, и худшие качества, но и экскурс в историю, которая полнится колоритными артефактами.
VHS-стилистика
«Милиционер с Рублевки» не отказывается от своего VHS-фильтра и смотрит на все происходящее через призму культовых боевиков 90-х. Даже заставка с мерцающим видеорядом, которую словно крутят с бракованной кассеты, на это намекает.
Во втором сезоне Володя все чаще обращается к сюжетам экшнов с видеокассет. Он цитирует легендарных персонажей, сыгранных Жан-Клодом ван Даммом, Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером, а в одной из серий и вовсе идет учиться карате у легендарного «мастера Мияги» из фильма «Малыш-каратист» – Гудкова, в свою очередь, примеряет на себя кимоно с черным поясом.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
Еще больше экшена
Второй сезон сильно прибавил в масштабах. «Милиционер с Рублевки» образца весны 2021-го был больше похож на абсурдную комедию в стиле «Полицейского академии», где главные герои борются ни сколько с преступным миром, а больше с собственным идиотизмом.
Этот лейтмотив, конечно, никуда не делся, но теперь к нему добавились разборки в стиле фильмов «Око за око» и «Американский ниндзя» – стало намного больше перестрелок, погонь, драк, трюкачеств, прыжков и беготни. В новом сезоне Володя Яковлев и по панельным многоэтажкам с пистолетом побегает, и по гаражам за преступниками погоняется, и под прицельным огнем несколько раз окажется.
Гудкова и Яковлев стали еще колоритнее
«Милиционер с Рублевки» был очень похож на «Бруклин 9-9», это тоже комедия положений про раздолбаев в погонах, которые мечутся между участком и нелепыми погонями за преступниками. Во втором сезоне сериал стал ближе к «Последнему бойскауту» — искрометному кино про двух напарников, которые расследуют дела, попутно выбивая дурь из подозреваемых и применяя совсем разные методы.
Гудкова в первом сезоне была совсем оторванной от мира, странно смеялась и делала поступки, прямо противоречащие тому, чему ее учили в Школе милиции.
Теперь она стала спокойнее и адекватнее, а работать у нее получается эффективнее, чем у молодого Володи Яковлева. Такое преображение позволило создать сюжетную линию с соревнованием между главным героем и его напарницей, за счет чего каждое расследование стало только интереснее.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
Юмор Ильи Куликова
Сценарист «Милиционера с Рублевки» — Илья Куликов, создатель «Полицейского с Рублевки» и спин-оффа «Детективное агентство Мухича». Он написал целую вселенную вокруг неумех из рядов рублевской полиции. У него свой фирменный юмор и куча отсылок к миру кинематографа. Для фанатов Куликова достаточно написать его имя и фамилию в титрах, чтобы они захотели посмотреть сериал – «Милиционер с Рублевки» не стал исключением.
Куликов сочетает абсурд и фарс, сказочность и ностальгию, экшн- комедию, безумие и детектив. «Милиционер с Рублевки» получился эдаким миксом «Глухаря», где тоже есть новичок отдела полиции, «Мылодрамы» с бардаком на рабочем месте, «Полицейского с Рублевки» с оголтелым начальством и детективным делами с непредсказуемой развязкой.
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