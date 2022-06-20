Пять причин смотреть новый сезон «Милиционера с Рублевки»

20 июня в 21:00 на ТНТ стартует продолжение комедии «Милиционер с Рублевки». Рассказываем, почему второй сезон вышел даже лучше первого.

Главный герой — знакомый по оригинальному сериалу Владимир Яковлев, которого вместо Сергея Бурунова играет Артем Сучков. Первый сезон рассказал нам, как Яковлев делал свои первые шаг в рублевском ОВД, когда на дворе был 1994 год. Теперь «Милиционер» переместился в 1995-й, Володя стал опытнее, и хоть он все ещё довольно зелен, Яковлев убежден, что за год он стал брутальнее, круче и краше. Естественно, комедия от этого только выиграла…

А ниже еще пять причин, почему второй сезон «Милиционера» стал смешнее, драйвовее и интереснее.

Еще больше отсылок к ностальгии 90-х

«Милиционер с Рублевки» — все тот же слепок всего ностальгического, что мы помним из 90-х. Если в первом сезоне сценарист Илья Куликов и Ко вспоминали «Горбушку», малиновые пиджаки и МММ, то теперь на дворе 1995-й. Рублевка все еще не обросла элитными домами, но Володя уже начинает встречать зажиточных людей на улицах своего района.

Попутно он распутывает дела, в которых фигурируют магазины на диване, DOOM, реслинг и многое другое. Каждая серия затрагивает знаковое явление 90-х, и это не только абсурдное расследование, в котором Яковлев и Гудкова проявляют одновременно и лучшие, и худшие качества, но и экскурс в историю, которая полнится колоритными артефактами.

VHS-стилистика

«Милиционер с Рублевки» не отказывается от своего VHS-фильтра и смотрит на все происходящее через призму культовых боевиков 90-х. Даже заставка с мерцающим видеорядом, которую словно крутят с бракованной кассеты, на это намекает.

Во втором сезоне Володя все чаще обращается к сюжетам экшнов с видеокассет. Он цитирует легендарных персонажей, сыгранных Жан-Клодом ван Даммом, Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером, а в одной из серий и вовсе идет учиться карате у легендарного «мастера Мияги» из фильма «Малыш-каратист» – Гудкова, в свою очередь, примеряет на себя кимоно с черным поясом.