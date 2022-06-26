Семь фактов о новом сезоне сериала «Милиционер с Рублевки»

На телеканале ТНТ продолжается показ второго сезона сериала «Милиционер с Рублевки» – приквела «Полицейского с Рублевки», который рассказывает о приключениях молодого Володи Яковлева в девяностые годы. Авторы продолжат в ностальгическом антураже вспоминать культовые предметы и явления тех лет: от первой техники Apple, магазинов на диване и первого DOOM до взрыва популярности реслинга и выборов в Думу. 7 самых интересных фактов о втором сезоне – в нашем материале.
Барабашка Ольги Виниченко
Одна из серий нового сезона посвящена различной нечисти, в существование которой в девяностые верили гораздо активнее, чем сейчас. На пике такой «моды» сегодня – скорее, марафоны желаний, а тогда люди охотнее верили в потусторонние силы, которые мешают жить, а не помогают. По сюжету, родители Яковлева жалуются на барабашку в их доме, Володя берется помочь, а затем и сам начинает активно верить в таинственное существо.
Его уверенность усиливается после заявлений жены Горшкова о том, что в их квартире тоже живет домовой. Актрисе Ольге Виниченко, которая исполняет роль напарницы Яковлева Гудковой, чтобы это сыграть, даже не нужно было ничего придумывать, она просто вспомнила истории из детства.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
«Дедушка мой, когда я в детстве к нему приходила, рассказывал про своего домового по имени Онистрат. И когда я говорила: «Дедушка, пойдем со мной во двор, я хочу кататься на качелях», а ему было лень, он отвечал: «Онистрат спрятал ключи, и мы не сможем выйти во двор, потому что не сможем закрыть квартиру». И вот я Онистрата уговаривала, чтобы он ключи вернул. В какой-то момент дедушка сдавался, находились ключи, и дальше мы шли кататься на качелях», – рассказывает актриса.
Лайфхак с жвачками «Турбо» от Артема Жигулина
В одной из серий младший брат Яковлева Денис пытается собрать коллекцию вкладышей из жвачек «Турбо»: в девяностые это было так же круто, как «Скрепыши» или «Прилипалы», которые заполонили магазины в наше время.
И если современные дети охотятся за Вихлюнами, Жабсами и Креветосами, то мечта Дениса из «Милиционера с Рублевки» – заполучить «Вектор» – самый ценный экземпляр из коллекции «Турбо». Добыть его можно было только в специальной игре, которая никак не давалась актёру Артему Жигулину, родившемуся, когда пик популярности таких забав уже давно был в прошлом.
«Со вкладышами от «Турбо» пришлось помучиться. Я несколько дней тренировался переворачивать, смотрел уроки, как лучше ударить, и в день съемок понял, что все это бесполезно. А ведь по сценарию я явно крут в этом деле. Тернистым путем я нашёл обходной путь, кстати, режиссер до сих пор не в курсе. Я мочил руку водой, вкладыш прилипал к моей ладони и лёгким движением переворачивался – ловкость рук, как говорится. Правда, спустя пару дублей «Турбо» был еле живой. Ох, и настрадался раритет в этот день, но никто не пострадал, кроме моей отбитой руки. Так что переживать нет поводов!» – делится актер.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
Реслинг Артема Сучкова и Юрия Грубника
Ещё одно популярное явление из девяностых, которое находит своё отражение во втором сезоне «Милиционера с Рублёвки», – это реслинг. В то время его очень часто крутили по ТВ, а людям нравилось смотреть, как огромные качки в нелепых костюмах изощренно избивают друг друга на ринге и за его пределами.
Не стал исключением и Володя Яковлев, который буквально зафанател от этого зрелища. Когда Денис объяснил брату, что реслинг не имеет ничего общего с реальным спортом, и все бои на самом деле постановочные, тот сначала расстроился, а затем придумал бизнес-схему: проводить фейковые поединки в родном ОВД «Барвиха».
В главном бою Яковлев сражается со своим начальником Горшковым. Актеру Юрию Грубнику, исполняющему эту роль, было весьма неловко играть эпизод, а его коллеге Артему Сучкову и вовсе грустно. Зато съемочная группа веселилась от души.
«Мы сходимся с Артемом в инсценированном бою на боксерском ринге, и бой так выстроен, что я должен провести удушающий прием. Причем сделать это должен у лежащего Артема своей пятой точкой! То есть, просто должен был сесть ему на лицо. Было очень много дублей, потому что никак не получалось. И я стеснялся это делать, и Артему, понятное дело, это не нравилось. Но съемочной группе было очень смешно», – рассказывает актер.
Возвращение Рэя Смита
В первом сезоне сериала был эпизод, где в Россию из Америки приезжает модный полицейский Рэй Смит, который разыскивает в Москве крупного наркодилера. Гудкова и Яковлев принимаются ему помогать, да так усердно, что Володя в итоге оставляет американского гостя ночевать у себя, на утро обнаруживая презерватив «с ряженкой». Во втором сезоне герой Олы Кейру возвращается: к великой радости Гудковой и негодованию Яковлева.
Да не один, а с ценным свидетелем – американкой русского происхождения по имени Лана, которой сразу заинтересовывается Яковлев. Искра едва не заходит дальше, чем нужно, пока Володя не узнает, что у его новой знакомой есть маленький секрет.
Фредди Крюгер в комнате Ольги Виниченко
Девяностые – это расцвет популярности американских ужастиков, символом которых стал красно-черный полосатый свитер Фредди Крюгера. Фильмы про него смотрели буквально все, а сам образ маньяка с обезображенным лицом и металлическими лезвиями плотно занял место в массовой культуре.
Герои «Милиционера с Рублевки» тоже смотрят «Кошмар на улице Вязов», причём на спор: победит тот, кто выдержит все четыре части. Однако невинное пари оборачивается для Яковлева, Дениса, Гудковой и Горшкова кошмарами в реальной жизни, которые не чужды и для самих актеров.
«Я помню, что в детстве вообще не любила ужастики, и мама мне не давала их смотреть. Но когда один раз я что-то включила, а в комнате на дверях висело мамино пальто, я стала надумывать, что там кто-то стоит. Что это не пальто, а Фредди или еще кто-то… А наш образ Фредди был детально проработан, был очень классный пластический грим. Так что, мне кажется, что, когда все посмотрят эту серию, окунутся прямо в 90-е годы», – говорит Ольга Виниченко.
Графин с водой у телевизора и акции МММ
Актеры сериала «Милиционер с Рублевки» – люди разных поколений. Например, Юрий Грубник в те годы переживал свою молодость, а потому вспоминает эру малиновых пиджаков и «новых русских» с приятной ностальгией.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
А на вопрос, что ему бы хотелось вернуть из того времени, без раздумий отвечает: свои юные годы. Правда, в девяностых для актера осталась не только молодость, но и деньги, которые он, как и многие жители России, вложил в финансовую пирамиду «МММ».
«Это сейчас кажется, что это абсурд. А для нас это была совершенно обычная нормальная жизнь. Эти челноки, малиновые пиджаки, постоянные новостные сводки с бандитских разборок. А «МММ» – это вообще то, что меня коснулось в полной мере. Этот монстр сожрал и поглотил все мои сбережения. Сейчас смешно, а тогда было не очень», – рассказывает актёр.
А вот для Артема Жигулина, который родился в 2003 году, девяностые – это то, что он видел в фильме «Брат» и других культовых лентах о том времени. Поэтому некоторые вещи, которые во вселенной сериала существуют как обыденность, для него являются чем-то из ряда вон выходящим.
«Первое, что приходит в голову, это графин с водой перед телевизором. Я, конечно, слышал эти истории, но не думал, что все настолько серьезно, и такое количество людей верит в это шарлатанство», – говорит актер.
Речь идёт о еще одной (почти такой же популярной, но менее пагубной для населения, чем «МММ») афере из девяностых, как лечение через телевизор. Многие, кто в это верил, или «исцелялись» сами, или «заряжали» воду. А имя врача Анатолия Кашпировского стало нарицательным, как и имя Сергея Мавроди. Во втором сезоне «Милиционера с Рублевки» расскажут как об этом феномене, так и о телемагазинах, которые приобрели дикую популярность именно в те годы.
Кадр из сериала «Милиционер с Рублевки-2». Фото: канал ТНТ
Мода девяностых
Для создания атмосферы девяностых авторы сериала старались, чтобы атрибуты того времени выглядели аутентично. В том числе одежда, которая играет первостепенную роль, ведь как раз по ней, как известно, и встречают. Художники и костюмеры в буквальном смысле обошли все московские (и не только) секонд-хенды, чтобы найти стоящие вещи.
«Основной нашей художественной задачей было то, чтобы все вещи выглядели в кадре хорошо. Потому что это для нас сейчас прошлое, а тогда-то люди покупали новые свитера, новые видеомагнитофоны, новые видеокамеры – всё это было в идеальном состоянии. И нам нужно было найти такие вещи, чтобы они все идеально работали на создание атмосферы», – рассказывает режиссер Полина Ануфриева.
В какой-то мере создателей сериала спасал тот факт, что сейчас мода из девяностых стала вновь актуальной. Поэтому даже те, кто в то время не жил, могут почти в полной мере ощутить кайф от новых варёных джинс, чокеров, пёстрых свитеров или спортивных костюмов.
«Я вообще очень люблю моду и стиль. Частенько бываю на тематических вечеринках и примеряю разные образы. Будь то панк рок или American boy 90’s. Кино мне в этом помогает ещё больше, ведь перевоплощаясь в героя, ты меняешь не только внутренние качества, но и внешние. Поэтому к экспериментам я всегда готов. А за трендами следил и продолжаю следить!» – признаётся Артем Жигулин.
Смотрите второй сезон сериала «Милиционер с Рублtвки» на телеканале ТНТ.
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