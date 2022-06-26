Семь фактов о новом сезоне сериала «Милиционер с Рублевки»

Реслинг Артема Сучкова и Юрия Грубника

Ещё одно популярное явление из девяностых, которое находит своё отражение во втором сезоне «Милиционера с Рублёвки», – это реслинг. В то время его очень часто крутили по ТВ, а людям нравилось смотреть, как огромные качки в нелепых костюмах изощренно избивают друг друга на ринге и за его пределами.

Не стал исключением и Володя Яковлев, который буквально зафанател от этого зрелища. Когда Денис объяснил брату, что реслинг не имеет ничего общего с реальным спортом, и все бои на самом деле постановочные, тот сначала расстроился, а затем придумал бизнес-схему: проводить фейковые поединки в родном ОВД «Барвиха».

В главном бою Яковлев сражается со своим начальником Горшковым. Актеру Юрию Грубнику, исполняющему эту роль, было весьма неловко играть эпизод, а его коллеге Артему Сучкову и вовсе грустно. Зато съемочная группа веселилась от души.

«Мы сходимся с Артемом в инсценированном бою на боксерском ринге, и бой так выстроен, что я должен провести удушающий прием. Причем сделать это должен у лежащего Артема своей пятой точкой! То есть, просто должен был сесть ему на лицо. Было очень много дублей, потому что никак не получалось. И я стеснялся это делать, и Артему, понятное дело, это не нравилось. Но съемочной группе было очень смешно», – рассказывает актер.

Возвращение Рэя Смита

В первом сезоне сериала был эпизод, где в Россию из Америки приезжает модный полицейский Рэй Смит, который разыскивает в Москве крупного наркодилера. Гудкова и Яковлев принимаются ему помогать, да так усердно, что Володя в итоге оставляет американского гостя ночевать у себя, на утро обнаруживая презерватив «с ряженкой». Во втором сезоне герой Олы Кейру возвращается: к великой радости Гудковой и негодованию Яковлева.

Да не один, а с ценным свидетелем – американкой русского происхождения по имени Лана, которой сразу заинтересовывается Яковлев. Искра едва не заходит дальше, чем нужно, пока Володя не узнает, что у его новой знакомой есть маленький секрет.

Фредди Крюгер в комнате Ольги Виниченко

Девяностые – это расцвет популярности американских ужастиков, символом которых стал красно-черный полосатый свитер Фредди Крюгера. Фильмы про него смотрели буквально все, а сам образ маньяка с обезображенным лицом и металлическими лезвиями плотно занял место в массовой культуре.

Герои «Милиционера с Рублевки» тоже смотрят «Кошмар на улице Вязов», причём на спор: победит тот, кто выдержит все четыре части. Однако невинное пари оборачивается для Яковлева, Дениса, Гудковой и Горшкова кошмарами в реальной жизни, которые не чужды и для самих актеров.

«Я помню, что в детстве вообще не любила ужастики, и мама мне не давала их смотреть. Но когда один раз я что-то включила, а в комнате на дверях висело мамино пальто, я стала надумывать, что там кто-то стоит. Что это не пальто, а Фредди или еще кто-то… А наш образ Фредди был детально проработан, был очень классный пластический грим. Так что, мне кажется, что, когда все посмотрят эту серию, окунутся прямо в 90-е годы», – говорит Ольга Виниченко.

Графин с водой у телевизора и акции МММ

Актеры сериала «Милиционер с Рублевки» – люди разных поколений. Например, Юрий Грубник в те годы переживал свою молодость, а потому вспоминает эру малиновых пиджаков и «новых русских» с приятной ностальгией.