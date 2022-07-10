Стала мамой? Мария Шарапова намекнула, что родила первенца от британского миллионера

Кстати, весной 2022 года Мария продемонстрировала округлившийся живот. Она перестала скрывать беременность. Перед этим теннисистка посетила Неделю моды в Париже. Никто не подозревал о ее интересно положении. И вот теперь также неожиданно спортсменка обновила статус в личном микроблоге, написав всего одно слово: «Мама!» Похоже, таким образом Мария намекнула, что родила. Правда, официального подтверждения от звезды не было. Тем не менее, поклонники поспешили поздравить спортсменку с пополнением.

К слову, Шарапова решилась на материнство только в 35 лет. В последнее время многие не торопятся заводить детей и делают это, когда построят карьеру. Напомним, что Мария в свои 35 лет еще не была замужем. Она ранее обручилась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, но до свадьбы дело так и не дошло.

Поклонники надеются, что нынешний избранник блондинки Алекс, который дружит с британскими принцами, сделает спортсменку счастливой.

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