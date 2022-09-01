«Спасибо Пресвятой Богородице!»: 46-летняя Наталья Рагозина родила и раскрыла пол младенца

Наталья Рагозина является одной из самых известных боксерш в России. Она получила прозвище Кувалда, так как является непобедимой двукратной чемпионкой мира. В свои 46 лет Наталья продолжает тренироваться. Она также является президентом любительской женской хоккейной лиги. Примечательно, что в этом году чемпионка объявила о беременности, чем удивила своих поклонников.
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Последние месяцы беременности Рагозина провела в Израиле. Она совершила паломничество. А теперь спортсменка сообщила, что родила малыша. До последнего ей удавалось скрывать пол ребенка.
Поклонники поздравили чемпионку. Многие отметили, что в 46 лет она совершила подвиг. К слову, сама боксерша свою беременность называла чудом.
«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022 г. Родилась наша девочка в час ночи!!! Спасибо, Господи, за все! Спасибо Пресвятой Богородице!» — трепещет новоиспеченная мамочка.
Напомним, что Наталья была в браке несколько раз. От первого мужа у нее есть сын Иван. Его она растила с мастером спорта по рукопашному бою по имени Михаил. Однако он часто ее ревновал и даже требовал оставить бокс, поэтому они развелись.
Также 12 лет Наталья прожила с избранником по имени Федор, но и этот союз дал трещину. А три года назад она развелась с очередным мужем — адвокатом Сергеем Жориным.