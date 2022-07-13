«Моя горячо любимая внучка»: Сябитова объявила о родах дочери Ксюши и раскрыла пол младенца

И вот спустя два года Ксения Сябитова порадовала свою знаменитую маму известием: она беременна! Сваха не скрывала, что на седьмом небе от счастья, как и ее дочь с зятем. 13 июля стало известно, что у пары родился малыш и Роза Сябитова впервые стала бабушкой!

Наследница телесвахи специально не узнавала пол своего ребенка у врачей, которые делали ей УЗИ, чтобы это было сюрпризом, однако думала, что это мальчик из-за сильного токсикоза. Какого же было удивление Ксении, когда на свет появилось девочка.

Кстати, радостной новостью в своем микроблоге поделилась новоиспеченная бабушка.