«Моя горячо любимая внучка»: Сябитова объявила о родах дочери Ксюши и раскрыла пол младенца

В 2020 году знаменитая телесваха Роза Сябитова во второй раз выдала дочь Ксению замуж. Ее избранником стал 33-летний инженер Максим Шевченко. По словам ведущей проекта Первого канала «Давай поженимся!», теперешний избранник дочки кардинально отличается от предыдущего. Сябитова сразу была уверена, что на сей раз Ксения действительно обретет свое счастье. После неудачного первого брака Ксения Сябитова побаивалась серьезных отношений, опасаясь снова наступить на те же грабли. Но Максим стал для нее исключением.
Роза Сябитова с дочкой и зятем. Фото: соцсети
И вот спустя два года Ксения Сябитова порадовала свою знаменитую маму известием: она беременна! Сваха не скрывала, что на седьмом небе от счастья, как и ее дочь с зятем. 13 июля стало известно, что у пары родился малыш и Роза Сябитова впервые стала бабушкой!
Наследница телесвахи специально не узнавала пол своего ребенка у врачей, которые делали ей УЗИ, чтобы это было сюрпризом, однако думала, что это мальчик из-за сильного токсикоза. Какого же было удивление Ксении, когда на свет появилось девочка.
Кстати, радостной новостью в своем микроблоге поделилась новоиспеченная бабушка.
«Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму за наше сокровище и за драгоценный подарок.
Мой низкий поклон команде врачей, которая сработала профессионально и слажено, и на свет появилась моя горячо любимая и долгожданная внучка.
Также хочу поблагодарить медицинский персонал роддома ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, который создает благоприятные и комфортные условия для рожениц и новорожденных. Я счастлива!» — отметила Сябитова.
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