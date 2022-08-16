Дочка Иосифа Пригожина родила первенца: пол и имя малыша — уже не секрет

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина — Даная — родила малыша. 25-летняя модель plus size осчастливила своего мужа Евгения, с которым встречалась около двух лет. Это непубличный человек, далекий от мира шоу-бизнеса.

Даная рассказала своему отцу о том, что она беременна лишь на двухмесячном сроке. Она полагает, что личная жизнь должна быть все-таки делом закрытым. Малыш, по словам Данаи Пригожиной, был очень долгожданным ребенком и для нее, и для ее супруга. Они планировали его очень давно, еще до брака. Однако то, что их свадьба состоялась по залету, падчерица певицы Валерии категорически отрицает.

Напомним, продюсер Иосиф Пригожин относится к детям жены Валерии как к родным. У него, кроме Данаи, есть сын от первого брака Дмитрий, а также дочка Елизавета от Лейлы Фаттаховой, второй жены, с которой прижил семь лет.

У Данаи Пригожиной родился сын, мальчика назвали Даниэлем. Новоиспеченная мамочка и ее малыш чувствуют себя хорошо. Ну а Иосиф Пригожин стал дедушкой, чему он очень рад. Нянчится с детьми музыкальный продюсер просто обожает.

По материалам Super.ru