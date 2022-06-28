СМИ: Регина Тодоренко родила второго ребенка от Влада Топалова

Еще во время съемок «Маски» Регина демонстрировала округлившийся живот, а Филипп Киркоров шутил, что родит она в его день рождения. Но радостное событие произошло позже.

О том, что Тодоренко во второй раз стала мамой «СтарХиту» подтвердили в окружении самой телеведущей и ее мужа Влада Топалова. По словам близких, у звезд родилась дочка.

Поклонники поздравили Регину с пополнением в семье. Многим не терпится увидеть личико малышки. Напомним, что роман Влада и Регины развивался стремительно. Они сначала скрывали отношения, а вот помолвка и свадьба случились, когда звезда уже была беременная первым ребенком. Певец признавался, что возлюбленная подарила ему новую жизнь. К слову, порой они даже поют на одной сцене.

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