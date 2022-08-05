Известная исполнительница песен в народном жанре Марина Девятова во второй раз стала мамой. Ребенок вокалистки и ее супруга, бизнесмена Алексея Пигуренко появился на свет в пятницу, 5 августа.

Радостной новостью о пополнении в семействе 38-летняя Марина Девятова поделилась в микроблоге. Новорожденный малыш стал вторым ребенком Марины Девятовой и ее мужа Алексея Пигуренко.

У пары есть пятилетняя дочка Ульяна. Напомним, Марина Девятова рассекретила беременность в начале апреля. В микроблоге певица поделилась снимком, на котором предстала с округлившимся животиком. Марина Девятова призналась, что она и ее муж очень счастливы находится в ожидании второго малыша. Беременность у Марины Девятовой протекала легко.

Певица вела насыщенную жизнь, она гастролировала, давала мастер-классы и просто пела.