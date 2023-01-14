Инна Чурикова: «Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве!»

Вся жизнь Инны Чуриковой – это история большой любви и веры Глеба Панфилова в ее талант, в их общее дело, в призвание. И она всегда была бесконечно благодарна за эту веру. Когда фильм «Начало» вышел на экраны, режиссер увидел из окна ленинградской квартиры очередь в кинотеатр. Из чистого баловства он решил постоять в очереди за билетом на собственный фильм. Тогда ему не досталось билета – разобрали, впрочем, как и всегда…

Чурикова собиралась бросить театр

А ведь были моменты, когда Инна Михайловна готова была навсегда уйти из профессии, и мы бы никогда не узнали всей широты ее таланта. Ведь это случалось в самом начале ее карьеры. В первый раз она приехала на озвучивание картины Александра Роу «Морозко», где она сыграла Марфушу: злобную и жадную сестру милой и нежной Настеньки. Одно дело играть роль, а другое – увидеть себя на экране.

Впоследствии Чурикова уже могла спокойно и даже со смехом вспоминать, что случилось потом, а тогда девушка разрыдалась, увидев своего персонажа со стороны. Ей показалось, что она не может быть актрисой, потому что очень уж страшна.