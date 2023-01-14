Инна Чурикова: «Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве!»

Ей восхищалась Фаина Раневская, говоря: «Она необыкновенно выразительна. Я верю каждому ее движению, взгляду. Верю ее глазам. Никогда не забуду, как она угощала своего любимого: "Ешьте, это птица", как держалась, смотрела на него. И — делалась красивой! Талант делает человека красивым».
Ее муж был без ума от нее
Режиссер Глеб Панфилов поверил в талант Инны с самого начала. Так и назвал фильм, в котором Инна практически сыграла саму себя, фильм, который принес ей бешеный успех. В нем молоденькая девушка Паша, живущая в небольшом городке и не имеющая никаких перспектив вдруг оказывается исполнительницей главной роли в фильме о Жанне д’Арк.
Кадр из фильма «Начало», 1970
Вся жизнь Инны Чуриковой – это история большой любви и веры Глеба Панфилова в ее талант, в их общее дело, в призвание. И она всегда была бесконечно благодарна за эту веру. Когда фильм «Начало» вышел на экраны, режиссер увидел из окна ленинградской квартиры очередь в кинотеатр. Из чистого баловства он решил постоять в очереди за билетом на собственный фильм. Тогда ему не досталось билета – разобрали, впрочем, как и всегда…
Чурикова собиралась бросить театр
А ведь были моменты, когда Инна Михайловна готова была навсегда уйти из профессии, и мы бы никогда не узнали всей широты ее таланта. Ведь это случалось в самом начале ее карьеры. В первый раз она приехала на озвучивание картины Александра Роу «Морозко», где она сыграла Марфушу: злобную и жадную сестру милой и нежной Настеньки. Одно дело играть роль, а другое – увидеть себя на экране.
Впоследствии Чурикова уже могла спокойно и даже со смехом вспоминать, что случилось потом, а тогда девушка разрыдалась, увидев своего персонажа со стороны. Ей показалось, что она не может быть актрисой, потому что очень уж страшна.
Кадр из фильма «Морозко», 1964
И еще один случай произошел, пока актриса не научилась «отращивать броню». Как-то во время спектакля Чурикова, сама того не желая, стала свидетельницей того, как ее коллеги обсуждали ее же. Это были настолько обидные слова, что актриса расплакалась и решила, что больше ни за что не выйдет на сцену, особенно, с этими людьми. Возможно, так и случилось бы, но вовремя подошедший режиссер буквально парой фраз привел Инну Михайловну в чувство. С тех пор она говорила, что стала жить по завету классика: «Хулу и похвалу приемли равнодушно».
Чурикова не терпела дифирамбов
Актриса всегда смущалась, если ее начинали превозносить прилюдно. «Я не люблю всех этих громких слов – «гениальная», «великая». Вовсе не считаю себя таковой», - говорила она. Но приходилось терпеть и связанные с ее известностью мероприятия, и общественный интерес. Не так давно в Красково Люберецкого района открыли памятник Паше Строгановой – героине Инны Михайловны.
Инна Чурикова. Источник: архив «Экспресс газеты». Автор: Кудрявов Борис
В руках у Паши Золотой лев Венецианского международного кинофестиваля, приз, который Чурикова получила за эту роль. А на стуле рядом котенок Чуриковой по имени Счастье – напоминание о прошлом актрисы. Инна Михайловна тогда нашла «окно» в лондонских съемках, чтобы прилететь на открытие этого памятника. Совершенно человеческие реакции и человеческие поступки. Инна Михайловна всегда была человеком мира – рядом с ней сами собой гасли конфликты и все налаживалось.
Тем большей будет казаться пустота, образовавшаяся после ее ухода. Да, сегодня не стало легенды отечественного театра и кинематографа, прекрасной женщины и замечательной матери. Но навсегда останутся живы ее Марфушенька-душенька – «Не принцесса: королевна!», Жанна д’Арк, Васса Железнова, Якобина фон Мюнхгаузен, величественная Анна Иоанновна и множество других персонажей, каждый из которых давно обрел свою собственную, вечную жизнь.